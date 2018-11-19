Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 50 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 257 bin 287 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 7 milyon 755 bin 210 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 632 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 529 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise bin 440 lira 45 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 160 milyon 949 bin 699 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 158 milyon 532 bin 687 metreküp olarak kayıtlara geçti.



