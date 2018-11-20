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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1485 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 198 bin 925 lira oldu....

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1485 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 198 bin 925 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 5 milyon 373 bin 862 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1485 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 171 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1529 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1440 lira 45 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 173 milyon 292 bin 94 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 171 milyon 792 bin 33 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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