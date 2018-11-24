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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 483 lira 91 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 156 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 483 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 156 bin 185 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 17 milyon 677 bin 605 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 483 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 153 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 528 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise bin 439 lira 39 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 175 milyon 320 bin 265 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 174 milyon 845 bin 825 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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