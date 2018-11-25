Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya uyumsoft Bursa Troya Atı Kısa Film Festivali
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan
Bozanın faydaları
Bozanın faydaları
Perakende hamlesi
Perakende hamlesi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 702 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 702 bin 638 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 6 milyon 156 bin 185 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 233 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 523 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 434 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 174 milyon 471 bin 203 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 171 milyon 295 bin 502 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz FiyatlarıDOĞALGAZEPİAŞSpot Piyasa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1