Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 79 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 289 bin 594 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 3 milyon 321 bin 273 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 197 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 509 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise bin 421 lira 82 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 171 milyon 79 bin 248 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 164 milyon 804 bin 128 metreküp olarak kayıtlara geçti.