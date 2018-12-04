Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 441 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 265 bin 331 lira oldu. Bu tutar, pazar günü 9 milyon 623 bin 28 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 34 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 265 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 484 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 398 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 196 milyon 913 bin 34 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 199 milyon 251 bin 152 metreküp olarak kayıtlara geçti.