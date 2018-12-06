Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 447 lira 95 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 657 bin 133 lira oldu. Bu miktar, salı günü 3 milyon 943 bin 657 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 447 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 527 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 491 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise bin 491 lira 39 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 194 milyon 792 bin 894 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 192 milyon 845 bin 646 metreküp olarak kayıtlara geçti.



