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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 646 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 646 bin 487 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 4 milyon 506 bin 847 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 201 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 209 milyon 86 bin 834 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 56 bin 113 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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