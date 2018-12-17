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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 454 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 802 bin 369 lira oldu. Bu...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 454 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 802 bin 369 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 6 milyon 594 bin 388 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 454 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 929 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 497 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise bin 410 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 553 bin 972 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 169 milyon 351 bin 367 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiSpot
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