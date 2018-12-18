Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 440 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 235 bin 46 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam, pazar günü 2 milyon 802 bin 369 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 440 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 246 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 483 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise bin 397 lira 21 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 197 milyon 884 bin 537 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 796 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.