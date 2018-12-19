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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 717 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 717 bin 29 lira oldu. Bu miktar, pazartesi 3 milyon 235 bin 46 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 176 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 504 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise bin 416 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 157 bin 813 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 157 bin 825 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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