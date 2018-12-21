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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 311 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 311 bin 330 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 441 bin 782 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 285 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 220 milyon 166 bin 262 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 24 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Doğal GazEnerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz Piyasası
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