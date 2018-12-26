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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 89 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 76 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 76 bin 42 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 3 milyon 507 bin 401 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 187 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise bin 427 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 212 milyon 636 bin 137 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 570 bin 139 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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