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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 990 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 990 bin 906 lira oldu. Bu miktar, salı günü 12 milyon 76 bin 42 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 660 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 491 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise bin 404 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 216 milyon 301 bin 514 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 221 milyon 103 bin 856 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiSpot
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