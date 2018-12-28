Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 439 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 510 bin 800 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 13 milyon 990 bin 906 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 439 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 383 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 483 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise bin 396 lira 77 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 224 milyon 634 bin 859 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 224 milyon 790 bin 720 metreküp olarak kayıtlara geçti.