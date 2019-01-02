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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 87 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 29 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 29 bin 387 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 3 milyon 645 bin 323 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 539 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 634 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise bin 539 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 177 milyon 471 bin 672 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 184 milyon 237 bin 291 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Doğal GazEnerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz
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