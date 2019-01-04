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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 598 lira 85 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 780 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 598 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 780 bin 166 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 4 milyon 917 bin 587 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 598 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 116 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 646 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise bin 550 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 222 milyon 580 bin 107 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 217 milyon 34 bin 787 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞEPİAŞSpot doğal Gaz Piyasası
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