Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 614 lira 49 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 336 bin 528 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 9 milyon 780 bin 166 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 614 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 686 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 662 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise bin 566 lira 6 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 221 milyon 606 bin 117 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 221 milyon 206 bin 890 metreküp olarak kayıtlara geçti.