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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 54 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 310 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 310 bin 324 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 1 milyon 246 bin 943 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 830 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 630 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise bin 535 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 202 milyon 789 bin 276 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 203 milyon 483 bin 40 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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