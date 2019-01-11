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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 600 lira 37 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 558 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 600 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 558 bin 392 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 2 milyon 794 bin 674 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 600 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 598 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 648 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 552 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 226 milyon 677 bin 979 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 306 bin 299 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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