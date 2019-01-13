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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 44 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi bir milyon 271...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi bir milyon 271 bin 209 lira oldu. Bu rakam, cuma günü bir milyon 687 bin 448 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 811 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 614 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise bin 520 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 208 milyon 245 bin 765 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 758 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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