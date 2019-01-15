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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 611 lira 79 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 167 bin 877 lira oldu....

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 611 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 167 bin 877 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 9 milyon 127 bin 788 lira olarak tespit edilmişti.

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 611 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 929 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 660 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise bin 563 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 214 milyon 882 bin 217 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 215 milyon 655 bin 744 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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