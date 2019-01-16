Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 573 lira 97 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 33 bin 19 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 11 milyon 167 bin 878 lira olarak tespit edilmişti.



Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 573 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 953 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 621 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise bin 526 lira 75 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 213 milyon 665 bin 404 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 215 milyon 249 bin 515 metreküp olarak kayıtlara geçti.