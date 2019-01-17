Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 4 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 116 bin 547 lira oldu....

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 116 bin 547 lira oldu. Bu rakam, salı günü 3 milyon 33 bin 19 lira olarak tespit edilmişti.

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 979 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 622 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise bin 527 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 229 milyon 482 bin 678 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 232 milyon 242 bin 634 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞEPİAŞSpot Doğal Gaz Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1