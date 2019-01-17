Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 116 bin 547 lira oldu. Bu rakam, salı günü 3 milyon 33 bin 19 lira olarak tespit edilmişti.

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 979 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 622 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise bin 527 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 229 milyon 482 bin 678 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 232 milyon 242 bin 634 metreküp olarak kayıtlara geçti.