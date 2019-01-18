Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 682 bin 689 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 116 bin 547 lira olarak tespit edilmişti.



Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 7 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 604 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise bin 511 lira 5 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 219 milyon 30 bin 996 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 219 milyon 517 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.