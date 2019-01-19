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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 71 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 838 bin 649 lira oldu....

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 838 bin 649 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 4 milyon 682 bin 689 lira olarak tespit edilmişti.

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 364 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 614 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 520 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 207 milyon 881 bin 163 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 205 milyon 266 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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