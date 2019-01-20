Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 561 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 472 bin 560 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 6 milyon 838 bin 648 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 561 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 507 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 607 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise bin 514 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 200 milyon 540 bin 570 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 623 bin 507 metreküp olarak kayıtlara geçti.