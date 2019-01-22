Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 518 lira 44 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 251 bin 530 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 1 milyon 201 bin 633 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 518 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 824 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 563 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise bin 472 lira 89 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 210 milyon 143 bin 782 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 537 bin 69 metreküp olarak kayıtlara geçti.