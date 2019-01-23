Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 539 lira 32 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 488 bin 481 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam, pazar günü 1 milyon 251 bin 530 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 539 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 268 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 585 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise bin 493 lira 14 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 204 milyon 301 bin 524 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 203 milyon 379 bin 609 metreküp olarak kayıtlara geçti.

