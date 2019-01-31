Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 441 bin 460 lira oldu. Bu miktar, salı günü 1 milyon 140 bin 710 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 656 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 519 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise bin 430 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 157 milyon 202 bin 713 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 634 bin 724 metreküp olarak kayıtlara geçti.