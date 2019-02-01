Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 69 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 319 bin 517 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 2 milyon 441 bin 460 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 896 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 51 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 162 milyon 495 bin 641 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 620 bin 794 metreküp olarak kayıtlara geçti.