Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 12 bin 301 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 3 milyon 42 bin 85 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 463 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 60 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 507 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 419 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 791 bin 152 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 721 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.