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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 442 lira 33 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 820 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 442 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 820 bin 215 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 3 milyon 12 bin 301 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 442 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 262 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 485 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 399 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 152 milyon 235 bin 806 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 223 bin 266 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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