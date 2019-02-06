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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 132 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 132 bin 509 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 1 milyon 820 bin 215 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 511 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 506 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise bin 418 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 152 milyon 532 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 971 bin 365 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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