Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon ekonomi Hazine ve Maliye Berat Albayrak
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 204 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 204 bin 524 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 3 milyon 871 bin 372 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 242 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 180 milyon 249 bin 319 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 352 bin 837 metreküp olarak kayıtlara geçti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEPİAŞSpot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1