Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 57 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 377 bin 338 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 2 milyon 314 bin 428 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 679 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 505 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise bin 417 lira 72 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 169 milyon 807 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 165 milyon 709 bin 525 metreküp olarak kayıtlara geçti.



