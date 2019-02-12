Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 376 bin 961 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 5 milyon 377 bin 338 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 951 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 492 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise bin 405 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 167 milyon 748 bin 915 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 166 milyon 132 bin 738 metreküp olarak kayıtlara geçti.