Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 445 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 536 bin 154 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 1 milyon 376 bin 961 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 445 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 448 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 488 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise bin 402 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 143 milyon 662 bin 94 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 186 bin 382 metreküp olarak kayıtlara geçti.