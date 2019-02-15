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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 33 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 394 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 394 bin 289 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 5 milyon 325 bin 698 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 965 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 504 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise bin 416 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 540 bin 169 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 189 milyon 485 bin 29 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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