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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 64 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 473 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 473 bin 82 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 20 milyon 394 bin 289 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 260 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 511 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise bin 423 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 193 milyon 264 bin 13 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 490 bin 13 metreküp olarak kayıtlara geçti.



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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiEPİAŞ
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