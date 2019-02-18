Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 52 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 10 bin 796 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 16 milyon 422 bin 260 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 503 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 511 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise bin 423 lira 49 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 170 milyon 647 bin 604 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 476 bin 678 metreküp olarak kayıtlara geçti.