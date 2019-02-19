Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 513 bin 580 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 11 milyon 10 bin 796 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 798 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 181 milyon 883 bin 674 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 784 bin 390 metreküp olarak kayıtlara geçti.



