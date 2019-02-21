Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 458 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 410 bin 982 lira oldu. Bu rakam, salı günü 3 milyon 538 bin 298 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 458 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 23 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 502 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise bin 414 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 182 milyon 604 bin 435 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 522 bin 725 metreküp olarak kayıtlara geçti.