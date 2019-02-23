Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 467 lira 88 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 317 bin 874 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 10 milyon 499 bin 962 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 260 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 511 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise bin 423 lira 84 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 176 milyon 824 bin 792 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 392 bin 568 metreküp olarak kayıtlara geçti.



