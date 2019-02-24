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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 473 lira 72 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 720 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 473 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 720 bin 501 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 3 milyon 317 bin 874 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 242 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 176 milyon 946 bin 469 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 333 bin 87 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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