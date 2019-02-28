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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 999 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 999 bin 305 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 933 bin 671 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 458 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 508 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise bin 420 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 196 milyon 387 bin 808 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 706 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Doğal GazEnerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz Piyasası
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