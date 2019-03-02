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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 658 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 658 bin 907 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 781 bin 750 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 181 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 528 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise bin 439 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 193 milyon 467 bin 832 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 990 bin 860 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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