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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 502 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 502 bin 595 lira oldu. Bu rakam cuma günü 10 milyon 658 bin 907 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 686 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 528 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 439 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 172 milyon 698 bin 8273 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 170 milyon 498 bin 34 metreküp olarak kayıtlara geçti

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Doğal GazElektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)EPİAŞSpot Piyasa
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