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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 476 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 900...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 476 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 900 bin 337 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 502 bin 595 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 476 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 643 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 521 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise bin 432 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 161 milyon 343 bin 214 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 906 bin 630 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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