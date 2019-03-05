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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 11 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 42 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 42 bin 789 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 3 milyon 900 bin 337 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 381 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 518 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 190 milyon 281 bin 56 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 192 milyon 459 bin 403 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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